У Великобританії зіткнулися літаки

Наподалік від британського міста Лічфілд у графстві Іст-Мідлендс зіткнулися 2 приватних літака. Один з них зміг благополучно приземлитися в аеропорту графства, інший розбився.

Як передає телеканал "Вєсті", на борту літака, що розбився, знаходилися, за попередніми даними, 2 людей. Їхні шанси на виживання розцінюються як дуже невеликі. Причини катастрофи встановлюються.

ЛІГАБізнесІнформ