У Великобританії зіткнулися літаки

19:38, 16 грудня 2007
Світ
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Один приземлився, інший розбився

Наподалік від британського міста Лічфілд у графстві Іст-Мідлендс зіткнулися 2 приватних літака. Один з них зміг благополучно приземлитися в аеропорту графства, інший розбився.

Як передає телеканал "Вєсті", на борту літака, що розбився, знаходилися, за попередніми даними, 2 людей. Їхні шанси на виживання розцінюються як дуже невеликі. Причини катастрофи встановлюються.

ЛІГАБізнесІнформ

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