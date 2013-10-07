США і Росія похвалили Сирію за співпрацю з експертами ООН

Таку оцінку дії сирійської влади міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі дали після переговорів, що пройшли в понеділок , 7 жовтня, в рамках саміту АТЕС на індонезійському острові Балі. «Дамаск бездоганно співпрацює з міжнародними інспекторами. Сподіваємося, що так і буде надалі» , - заявив Лавров.

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Керрі, у свою чергу, повідомив що Росія і США «дуже задоволені» тим прогресом, якого Сирії вдалося досягти у виконанні резолюції РБ ООН, повідомляє Agence France -Presse. Особливе значення, за словами глави Держдепартаменту США, має той факт, що перша партія хімічної зброї була знищена в Сирії за участю експертів ООН 6 жовтня - через всього декілька тижнів після прийняття відповідної резолюції Ради безпеки ООН, повідомляє Lenta.ru.

Глави зовнішньополітичних відомств Росії та США також висловили надію на те, що конференцію з мирного врегулювання сирійського конфлікту вдасться провести в Женеві протягом листопада. Точна дата конференції, заявив Джон Керрі, буде визначена ООН у співпраці із спецпредставником ООН і ЛАД у Сирії.