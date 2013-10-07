В Індії шістьох хлопчиків вбило блискавкою під час гри у футбол

За інформацією ЗМІ, дощі і сильний вітер пошкодили велику кількість будинків.

У біхарському селі Барва шість хлопчиків були вбиті блискавкою, коли вони грали у футбол. В іншому районі п'ять людей загинули під час роботи в полі. В окрузі Супаул від удару блискавки загинув директор школи, повідомляє РІА Новости.

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У червні за одну добу в Біхарі від ударів блискавок загинули не менше 27 людей.

У Біхарі мусонний сезон (літо та осінь) супроводжується блискавками і грозами.