В Індії шістьох хлопчиків вбило блискавкою під час гри у футбол
11:21, 07 жовтня 2013Світ
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Не менш 32 людей загинули за вихідні в північних індійських штатах Біхар і Джаркханд від ударів блискавок, повідомляють у понеділок місцеві ЗМІ.
За вихідні блискавка вбила понад 30 осіб на півночі Індії
За інформацією ЗМІ, дощі і сильний вітер пошкодили велику кількість будинків.
У біхарському селі Барва шість хлопчиків були вбиті блискавкою, коли вони грали у футбол. В іншому районі п'ять людей загинули під час роботи в полі. В окрузі Супаул від удару блискавки загинув директор школи, повідомляє РІА Новости.
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У червні за одну добу в Біхарі від ударів блискавок загинули не менше 27 людей.
У Біхарі мусонний сезон (літо та осінь) супроводжується блискавками і грозами.
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