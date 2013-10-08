Венеціанські гондоли оснастять GPS і номерними знаками

Гондоли у Венеції з 4 листопада зобов'яжуть оснащувати системою GPS і світловідбивачами.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на італійські ЗМІ, ці заходи Венеція вирішила запровадити після ряду нещасних випадків, що сталися за останні роки з іноземними туристами.

Згідно з планом з підвищення безпеки пересування у Венеції, всі гондоли будуть забезпечені номерами, як таксі, а також світловідбивачами для кращої видимості в нічний час. Гондольєри та їх помічники повинні будуть також одержати права, що засвідчують особу. По каналах заборонено буде пересуватися великими "караванами" з 9-20 гондол, як це було раніше.

Всі витрати на встановлення систем GPS, необхідних для визначення швидкості і положення судна, муніципалітет поклав на власників гондол, які вже висловлюють своє незадоволення нововведеннями.

Підвищення заходів безпеки викликане збільшенням кількості подій на воді, зокрема, недавнім випадком, коли після зіткнення вапорето і гондоли в районі мосту Ріальто загинув німецький турист.