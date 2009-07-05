Майкла Джексона поховають без головного мозку

Похорони Майкла Джексона відбудуться найближчого вівторка вранці, його поховають на кладовищі "Форест Лон Меморіал Парк" в містечку Глендейл на північ від Лос- Анджелеса. Про це повідомив сьогодні британський тижневик "Санді міррор".

На кладовищі, відомому як "голлівудське", поховані такі легенди сучасного кінематографа, як Волтер Дісней, Гамфрі Богарт, Ерол Флінн, Кларк Гейбл. Тут також знаходиться могила бабусі Майкла Джексона – Марти Бріджес.

Згідно з ексклюзивною інформацією, яку одержав тижневик , тіло поховають без головного мозку. Зараз патологанатоми ведуть хімічний аналіз мозку співака з тим, щоб встановити причину його смерті. Влада вважає, що Джексон, який помер 25 червня, одержав завищену дозу наркотичних знеболюючих медикаментів.

ІТАР-ТАРС