Обама роздратований припиненням фінансування держустанов

"Мене добре знають як спокійного малого. Деякі вважають, що занадто спокійного. Але роздратований чи я? Природно. Тому що все це абсолютно не потрібно", - сказав Обама в ефірі телеканалу CNBC.

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За словами президента, протягом строку своїх повноважень він неодноразово йшов на поступки республіканцям, стримував емоції і риторику, пише РІА Новости.

"Якщо склалося таке становище, що одна фракція може довести країну до дефолту, тоді у нас неприємності. І якщо вони готові зробити це зараз, вони будуть готові зробити це і пізніше", - заявив глава держави.

Держустанови в США закрилися вперше за 17 років, оскільки країна вступила в новий фінансовий рік без бюджету. Контрольована республіканцями Палата представників наполягала на включенні до бюджетний законопроект пункту про скасування або перенесення реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Сенат, де однопартійцям президента - демократам - належить більшість, відхилив всі ці поправки.