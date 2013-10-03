Обама роздратований припиненням фінансування держустанов
Президент США Барак Обама заявив, що його дратує припинення фінансування держустанов через те, що Конгрес не зміг узгодити законопроект про бюджет.
"Мене добре знають як спокійного малого. Деякі вважають, що занадто спокійного. Але роздратований чи я? Природно. Тому що все це абсолютно не потрібно", - сказав Обама в ефірі телеканалу CNBC.
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За словами президента, протягом строку своїх повноважень він неодноразово йшов на поступки республіканцям, стримував емоції і риторику, пише РІА Новости.
"Якщо склалося таке становище, що одна фракція може довести країну до дефолту, тоді у нас неприємності. І якщо вони готові зробити це зараз, вони будуть готові зробити це і пізніше", - заявив глава держави.
Держустанови в США закрилися вперше за 17 років, оскільки країна вступила в новий фінансовий рік без бюджету. Контрольована республіканцями Палата представників наполягала на включенні до бюджетний законопроект пункту про скасування або перенесення реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Сенат, де однопартійцям президента - демократам - належить більшість, відхилив всі ці поправки.