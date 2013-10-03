Міністр фінансів США розповість Обамі про загрозу дефолту

Про це сказав журналістам прес-секретар Білого дому Джей Карні.

"Джек Лью проінформує лідерів про загрозу дефолту (...) і економічні наслідки, якщо не буде підвищено верхню межу боргу", - сказав Карні, повідомляє РІА Новости.

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Зустріч Обами, спікера палати представників Джона Бейнера та лідерів фракцій в конгресі відбудеться в другій половині дня в середу.

Як відомо, опозиційні республіканці, які контролюють палату представників конгресу, відмовляються схвалити бюджет на новий фінансовий рік і підвищити ліміт держборгу.

У результаті з 1 жовтня через відсутність фінансування закрилося багато державних установ США.

Міністерство фінансів заявляло раніше, що ліміт на запозичення буде перевищено 17 жовтня, і за відсутності схвалення конгресу на новий випуск облігацій країні загрожує дефолт. Ринки і рейтингові агентства поки реагують на цю загрозу спокійно, розраховуючи на політичний компроміс у Вашингтоні.