Президент Палестини Аббас запросив Папу Франциска на Святу землю

Про це сам палестинський керівник повідомив після зустрічі з Франциском главі зовнішньополітичного відомства Святого престолу архієпископу Домініку Мамберті, пише РІА Новости.

"Мені було приємно вперше зустрітися з понтифіком, і я запросив його в Святу землю", - сказав Аббас.

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"У ході сердечних переговорів йшлося про ситуацію на Близькому Сході і, особливо, про відновлення переговорів між ізраїльтянами і палестинцями", - повідомила служба преси Святого престолу. При цьому було підкреслено, що сторонам необхідно терміново знайти справедливе рішення конфлікту на тривалу перспективу.

У ході аудієнції Папа Франциск подарував Аббасу ручку у вигляді однієї з кручених колон всесвітньо відомого балдахіна Берніні, розташованого в Соборі святого Петра у Ватикані. "Сподіваюся , що цією ручкою я підпишу мирний договір з Ізраїлем", - сказав президент Палестини. "Скоріше", - напучував його у відповідь Папа Римський.

Служба преси Святого престолу повідомила також, що учасники зустрічі "висловили серйозну заклопотаність ситуацією в Сирії". Було висловлено сподівання на те, що "логіка насильства якомога скоріше поступиться логіці діалогу і примирення".

Під час аудієнції була також порушена тема, пов'язана з положенням християнських громад в Палестині і в цілому на Близькому Сході.