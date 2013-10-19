Французьку націоналістку зняли з виборів за порівняння міністра з шимпанзе

Висування кандидатури Анн Софі Леклер в партії назвали «кадровою помилкою» повідомляє Лента.ру. Вона повинна була взяти участь в регіональних виборах в департаменті Арденни в 2014 році, відзначає The Local.

У четвер, 16 жовтня, французький телеканал France 2 опублікував інтерв'ю з Леклер і привернув увагу до її сторінці в Facebook. Там вона виклала картинку, на якій з одного боку був зображений дитинча шимпанзе, а з іншого - Тобіра. При цьому перше зображення було підписано як «У 18 місяців», а друге - «Зараз».

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Коли журналісти запитали у Леклер про це зображення, вона продовжила захищати свій запис у Facebook. Вона заявила, що Тобіра «дикунка, тому що з'являється на телебаченні з такою диявольською посмішкою» . Крім того, вона сказала : «Я б воліла бачити, як вона висить на дереві, ніж дивитися на те, що вона робить в уряді» . При цьому, на думку Леклер, порівняння міністра з шимпанзе не є расистським.

Членів «Національного фронту», який очолює Марін Ле Пен, нерідко звинувачують у расизмі. Сама партія намагається боротися з цим іміджем і вже виключила зі своїх лав кількох політиків, які були замішані в аналогічних скандалах. При цьому прокуратура підозрює і саму Ле Пен в розпалюванні расової ненависті за її висловлювання , зроблене в 2011 році. Проте сама політик обрала головною мішенню для своєї критики приїжджих -мусульман, а не чорношкірих .