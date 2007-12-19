Комітет Європарламенту за повну лібералізацію ринку поштових послуг

Комітет з питань транспорту і туризму Європарламенту висловився за повну лібералізацію ринку поштових послуг до 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комітету.

Проект доповіді Маркуса ФЕРБЕРА (група народних партій, Німеччина) щодо Директиви про ринок поштових послуг підтримали 37 членів комітету, проти – 2, утрималися – 6.

Таким чином, Комітет підтримав компромісне рішення, досягнуте раніше Радою міністрів ЄС.

Відповідно до проекту доповіді, відкриття ринку поштових послуг для конкуренції пропонується здійснити з 2011 року – на 2 роки пізніше, ніж пропонувала Єврокомісія. При цьому, для країн, що приєдналися до ЄС після 2004 року, або для країн зі складною топографією, таких як Греція чи Люксембург, відкриття ринку поштових послуг для конкуренції пропонується відкласти до 2013 року.

У проекті доповіді передбачається, що в умовах лібералізованого ринку збір листів має відбуватися щонайменше раз на день, щонайменше 5 днів на тиждень. При цьому, передбачається, що для компаній, які заявлятимуть про неможливість реалізувати ці положення, мають створюватися спеціальні компенсаційні фонди для забезпечення такої діяльності.

Голосування Європарламенту з цього питання відбудеться 31 січня 2008 року.