Онищенко перепросив за образи, але не українців
Екс-керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко попрощався з колективом відомства і вибачився
Про це сказано у зверненні Онищенка, текст якого є в розпорядженні УНІАН.
«Сердечно дякую вам за спільну роботу із забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Російської Федерації. Прошу пробачити за мимоволі завдані прикрощі чи образи», - сказав Онищенко.
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«На виправдання прошу повірити, що вони були в ім'я або задля нашої з вами роботи, нашої спільної справи, якій ми з вами присвятили своє життя», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Онищенка звільнено від обов'язків голови Росспоживнагляду у зв'язку із закінченням терміну договору і призначено помічником голови уряду.
Згідно з розпорядженням прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконуючим обов'язки голови відомства призначено Ганну Попову.