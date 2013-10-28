Косовський суд видав ордер на арешт сербського міністра

03:49, 28 жовтня 2013
Світ
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Влада самопроголошеної Республіки Косово оголосила про намір заарештувати сербського міністра у справах Косово і Метохії Александара Вуліна.

Сербського міністра підозрюють у тому, що він, незважаючи на заборону Пріштіни, незаконно перетнув кордон Фото glagol.in.ua

Йому інкримінується незаконний перетин кордону.

"Він знає, що його чекає у разі спроби в'їхати в Косово", - пояснив журналістам глава МВС Косово Байрам Реджепі, пише ІТАР-ТАСС.

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За його словами, суд першої інстанції в місті Косовська-Мітровіца підтримав запит прокуратури і видав ордер на арешт Вуліна.

Сербського міністра підозрюють у тому, що 17 жовтня він, незважаючи на заборону Пріштіни, незаконно перетнув адміністративно-розмежувальну лінію між центральною частиною Сербії та автономним краєм, відвідавши північну частину Косова, контрольовану сербами.

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