Косовський суд видав ордер на арешт сербського міністра
03:49, 28 жовтня 2013Світ
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Влада самопроголошеної Республіки Косово оголосила про намір заарештувати сербського міністра у справах Косово і Метохії Александара Вуліна.
Сербського міністра підозрюють у тому, що він, незважаючи на заборону Пріштіни, незаконно перетнув кордон Фото glagol.in.ua
Йому інкримінується незаконний перетин кордону.
"Він знає, що його чекає у разі спроби в'їхати в Косово", - пояснив журналістам глава МВС Косово Байрам Реджепі, пише ІТАР-ТАСС.
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За його словами, суд першої інстанції в місті Косовська-Мітровіца підтримав запит прокуратури і видав ордер на арешт Вуліна.
Сербського міністра підозрюють у тому, що 17 жовтня він, незважаючи на заборону Пріштіни, незаконно перетнув адміністративно-розмежувальну лінію між центральною частиною Сербії та автономним краєм, відвідавши північну частину Косова, контрольовану сербами.
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