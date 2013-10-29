У Бразилії тривають масові заворушення, заарештовано близько 100 осіб

Поліція бразильського міста Сан-Паулу сьогодні вночі заарештувала близько 100 осіб, які влаштували погроми на вулицях міста із застосуванням вогнепальної зброї, повідомляє РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Заворушення в найбільшому бразильському мегаполісі почалися після звістки про загибель підлітка в ході зіткнень із поліцейськими. Поліція Сан-Паулу повідомила, що 17-річний молодий житель міста отримав смертельне поранення, коли поліцейський випадково вистрілив.

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Порядку 500 молодих людей 28 жовтня забарикадували кілька вулиць, спалили шість автобусів і кілька автомобілів. За інформацією поліції, деякі протестувальники застосували вогнепальну зброю. За попередніми даними, винуватцями заворушень були люди в масках зі анархістської організації "Чорний блок". Через протести поліція була змушена перекрити кілька автодоріг.

В ході безладів на найбільшому міському автовокзалі 26 жовтня був поранений поліцейський. Невдоволення людей викликало зростання цін на пасажирські перевезення.

Вуличні протести в Бразилії викликають занепокоєння у сфері безпеки напередодні чемпіонату світу з футболу в 2014 році, коли до бразильських міст приїдуть тисячі іноземних туристів.