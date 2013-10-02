У М’янмі буддисти влаштували погром: вбили мусульманку і спалили 70 будинків

У заворушеннях взяли участь більше 700 озброєних бунтівників. Літня мусульманка померла від ножового поранення в результаті нападів, які почалися після підпалів, повідомляє Газета.ру з посиланням на The Telegraph.

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Насильство не припинилося, незважаючи на візит президента Тейн Сейн. У кількох селах на околиці Тандве продовжує наростати напруженість, тому кількість інцидентів може зрости.

Сектантські зіткнення почалися в Ракхайні в червні 2012 року і відтоді перетворилися на анти-мусульманську кампанію, яка поширилася в містах і селах у всій країні. Унаслідок нападів за рік вбито більше 240 людей, а 140 тисяч були змушені покинути свої домівки.