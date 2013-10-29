Бренд "Газпром" назвали найдорожчим в Росії

Про це повідомляється в прес-релізі консалтингової агенції Interbrand, яка провела відповідне дослідження. Торгову марку газового монополіста оцінили в 1,26 трильйона рублів.

«Газпром» переміг з великим відривом: на другому місці опинилися МТС з брендом вартістю 192 млрд рублів, на третьому - «Білайн» (155 млрд рублів), повідомляє Lenta.ru.

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Марку ще одного стільникового оператора, «Мегафон» оцінили в 114 мільярдів рублів. Далі в десятці розташувалися «Норільський нікель», «Ощадбанк», ТНК, «Лукойл», «Балтика» і «Татнефть».

Рейтинг 2013 для Росії був створений за новою методикою. У нього були включені як компанії, що працюють за системою B2C «бізнес для споживача», так і B2B «бізнес для бізнесу». Останні зайняли в рейтингу значну кількість високих місць, потіснивши споживчі фірми.

При створенні рейтингу Interbrand проаналізував три основні чинники, що впливають на вартість бренду. По-перше, враховувалися фінансові показники брендованих продуктів і послуг, по-друге, роль торгової марки при прийнятті рішення споживачами, а по-третє, сила бренду з точки зору здатності впливати на додану вартість і стабільно генерувати додаткові доходи компанії.

Найбільшою мірою в рейтингу були представлені компанії фінансового сектора (15 відсотків), а також галузі мас- медіа, виробництва продуктів харчування і нафтової індустрії (по 12,5 відсотка).