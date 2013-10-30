Шеф нацрозвідки: спецслужби США діють в рамках закону

Клеппер підкреслив, що діяльність Агентства національної безпеки США (АНБ) законна і ефективна. При цьому він зазначив, що за помилками стоять людський фактор або технічні проблеми, передає РІА Новости.

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Директор нацрозвідки також заявив, що іноземні союзники регулярно займаються шпигунством щодо американських лідерів і розвідслужб. Що стосується американської стеження відносно іноземних лідерів, Клеппер назвав її одним з основних занять розвідки США.

Шпигунський скандал розгорівся в країнах Європи з новою силою після публікації в жовтні даних, наданих раніше екс-співробітником АНБ і ЦРУ США Едвардом Сноуденом, про те, що американські спецслужби масово збирали метадані про дзвінки не тільки звичайних людей, але і як мінімум 35 глав держав, включаючи європейські.

Ряд країн ЄС вже зажадав від США роз'яснень з цього приводу. Як очікується, внутрішні перевірки пройдуть найближчим часом у всіх службах безпеки Євросоюзу.