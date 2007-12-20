Росія, Казахстан і Туркменія побудують новий газогін

Росія, Казахстан і Туркменія підписали сьогодні в Москві міжурядову угоду про будівництво Прикаспійського газопроводу.

Цим газопроводом туркменський газ піде в обхід Каспійського моря уздовж його східного узбережжя новими трубопровідними артеріями, які ввіллються в газотранспортну систему Росії.

"Газопровід буде збудований до кінця 2010 року", - сказав керівник Мінпроменерго РФ Віктор ХРИСТЕНКО. Новий газопровід на 20 млрд. куб. м збільшить існуючі потужності з експорту туркменського газу до Росії, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Угода була підписана у присутності президентів РФ і Казахстану Володимира ПУТІНА і Нурсултана НАЗАРБАЄВА. З Туркменії прибула представницька делегація на чолі з виконавчим директором Державного агентства з управління і використання вуглеводневих ресурсів при Президенті Байраммурадом МУРАДОВИМ.

Перед підписанням документу сьогодні В.ПУТІН і Н.НАЗАРБАЄВ провели телефонну розмову з Президентом Туркменії Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ, обговоривши газопровідну тему. Питання ТЕК В.ПУТІН торкнувся також напередодні і в телефонній розмові з узбецьким Президентом Ісламом КАРІМОВИМ. Узбекистан є ще одним великим енергетичним гравцем у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, лідери трьох країн - Росії, Казахстану і Туркменії - в травні цього року домовилися про будівництво Прикаспійського газопроводу, який покликаний забезпечити поглиблену співпрацю між державам у галузі поставок і транспортування газу, що видобувається на території Туркменії і Казахстану. На початку грудня уряд РФ схвалив угоду про співпрацю при будівництві газопроводу.

Сторони відзначили, що будівництво газопроводу, покликаного стати ще одним маршрутом доставки туркменського газу на світовий ринок, відповідає інтересам як країн-учасниць проекту - Туркменістану, Казахстану і Росії, так і інтересам споживачів енергоресурсів.

22 листопада в Ашгабаті на той час прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна разом із Туркменістаном, Росією і Казахстаном має намір брати участь в будівництві Прикаспійського газопроводу.

Він повідомив, що обговорив це питання на зустрічі з Президентом Туркменістану Г.БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

"Україна внесла свої пропозиції щодо розвитку цієї системи. Ми це питання конкретизували і думаємо, що це буде темою переговорів найближчим часом", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, отримання Україною газу за прямими контрактними поставками з Туркменістану можливе у разі участі її в розробці газових родовищ на шельфі Каспійського моря.

Разом із тим, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що існуюча нормативна база поки не дозволяє перейти на прямі контрактні поставки.