Берлусконі скаржиться на геноцид своїх дітей

Політик сказав про це, відповідаючи на запитання, чи не чи просили його діти продати свою медіа-імперію і виїхати з Італії - подалі від проблем із законом, повідомляє Російська служба ВВС.

Берлусконі і раніше дозволяв собі некоректні висловлювання. Так, він сказав європарламентаріеві з Німеччини, що той схожий на охоронця в концентраційному таборі, а президента США Барака Обаму назвав засмаглим.

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Про Муссоліні Берлусконі говорив, що той ніколи нікого не вбивав, а "відправляв людей на канікули у вічне заслання".

Голова спілки єврейських громад Італії заявив, що останній коментар екс-прем'єра є недоречним, незрозумілим і образливим.

За останні кілька років 77-річний магнат проходив як обвинувачений у цілому ряді справ.

У червні Берлусконі засудили на сім років за те, що він платив за секс неповнолітній повії і зловживав службовим становищем.

У жовтні суд постановив, що Берлусконі не матиме права займати державні пости протягом двох років, визнавши його винним у фінансових махінаціях.