У США під час посадки вибухнула повітряна куля

Інцидент стався 9 листопада о 07.44 за місцевим часом неподалік від міста Темекьюла в Південній Каліфорнії. На борту літального апарата перебувало п`ятеро осіб. Четверо з них дістали різні травми і опіки і їх було госпіталізовано, передає РІА «Новости».

Поки що невідомо, що стало причиною вибуху. Рада з безпеки на транспорті США (NTSB) займеться розслідуванням інциденту.

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Інцидент стався в місцевості, відомій своїми красивими ландшафтами і виноградниками. Туристи регулярно приїжджають сюди, щоб помилуватися місцевою красою з висоти пташиного польоту.