Путін випустить відеопідручник по дзюдо

У січні-лютому наступного року в продаж вийде підручник по дзюдо і відеододаток до нього, який президент Росії Володимир Путін записав разом з відомим японським спортсменом, абсолютним чемпіоном світу по дзюдо Ясухіро Ямасіта.

Про це розповів сам Путін у п`ятницю на зустрічі з представниками компанії "Тойота Мотор Корпорейшн" після відкриття заводу компанії в Петербурзі, повідомляє Українська правда з посиланням на РІА новості.

"Ми з ним (Ямасітою) записали відеодиск як відеододаток до підручника по дзюдо. Думаю, у наступному січні-лютому він уже вийде в продаж", - сказав Путін.

За словами президента, виручені від продажу підручника кошти підуть на розвиток дитячого дзюдо.

"Я дуже вдячний пану Ямасіта за те, що він знайшов час, приїхав у Росію і взяв участь у записі. Передайте йому великий привіт", - сказав Путін.

Почувши, що сьогодні Ямасіта тренує китайську команду, Путін жартуючи обурився:

"Неправильно! Нехай би краще російську тренував. Наші китайські друзі і так усі виграють. Їм стіни рідні будуть допомагати ".