Прем`єр Румунії звинуватив президента у зловживаннях - ЗМІ

За словами прем`єра, в угоді були задіяні: прокурор, що взяв у профільних відомств кадастрові списки з ділянками, і радник глави Румунії з аграрної політики, який оцінював і підбирав їх, повідомляє ІТАР-ТАРС.

”Старша дочка президента Іоана Бесеску викупила в повіті Келераш наділ у 300 гектарів за 1,3 млн євро. З цієї суми 1 млн є банківським кредитом, а ще 300 тис були сплачені готівкою. Думаю, що всі особи, залучені до цієї угоди, повинні дати свідчення, адже йдеться про велику суму і першу особу держави”, - сказав Понта. Він зазначив, що парламентарії повинні розслідувати і походження готівкових грошей, на які була придбана земля.

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Зі свого боку Бесеску відкидає ці звинувачення. ”Понта бреше. Земля придбана за законом, за гроші взяті в кредит. Я пропоную голові кабінету діяти, як годиться чоловікові, і з`ясовувати стосунки зі мною, а не з моєю дочкою, яка не має відношення до політики”, - заявив Бесеску на спеціально скликаній сьогодні ввечері прес-конференції.

Конфлікт між Бесеску і лідерами правлячої в Румунії коаліції Соціал-ліберальний союз на чолі з прем`єром Понтою і главою Сенату Кріном Антонеску триває вже другий рік.

Останній трапився два тижні тому, коли сенатор від правлячої коаліції Сорін Стенеску звинуватив главу держави в отриманні хабарів за політичне прикриття і прихильність у кількох великих міжнародних корпорацій. За його словами, гроші перераховувалися на таємні рахунки в офшори на Сейшелах, де зберігають свої гроші Бесеску і його наближені. Проте потім ці звинувачення були визнані сфальсифікованими, а глава Румунії заявив, що прем`єр Понта і ряд членів кабінету готують проти нього новий імпічмент.