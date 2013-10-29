Сирія задекларувала понад тисячу тонн речовин для виробництва хімзброї

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на доповідь генерального директора Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмета Узюмджю Раді Безпеки ООН.

Крім цього, Сирія надала інформацію про 41 спорудe, які розташовані на 23 об'єктах і які можуть використовуватися для виробництва хімічної зброї, зазначається в доповіді генсека ОЗХЗ. При цьому експерти організації провели інспекції на 37 з них.

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У понеділок ОЗХЗ оголосила про закінчення першого раунду перевірки об'єктів, пов'язаних з хімічною зброєю. Експерти провели перевірки на 21 з 23 заявлених об'єктів. У заяві організації зазначалося, що два об'єкти відвідати не вдалося через виниклі проблеми з забезпеченням безпеки, однак спроби перевірити об'єкти, що залишилися продовжаться.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вважає, що Сирії вдасться дотримати встановлені терміни з деактивації обладнання, яке може використовуватися для виробництва хімзброї, незважаючи на те, що експерти ОЗХЗ перевірили ще не всі об'єкти.

Згідно з рішенням ОЗХЗ про знищення хімзброї в Сирії, прийнятим 27 вересня, інспекції об'єктів з наданого Сирією списку повинні завершитися до кінця жовтня. Крім того, експерти повинні якнайшвидше відвідати об'єкти, на які можуть вказати інші країни-члени організації.