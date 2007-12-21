Кондолізза Райс переконана, що Тимошенко буде чудовим прем’єр-міністром

Державний секретар США Кондоліза РАЙС переконана, що Юлія ТИМОШЕНКО буде “чудовим прем’єр-міністром”.

За інформацією прес-служби КМУ, про це К.РАЙС сказала сьогодні під час телефонної розмови з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО.

К.РАЙС привітала Ю.ТИМОШЕНКО з обранням прем’єр-міністром України.

Сторони обговорили питання двосторонніх відносин та пріоритети нового уряду, повідомляє прес-служба уряду.

“Я переконана, Ви будете чудовим прем’єр-міністром”, - сказала держсекретар США.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання найближчим часом зустрітися з К.РАЙС у Києві.