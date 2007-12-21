Кондолізза Райс переконана, що Тимошенко буде чудовим прем’єр-міністром
22:11, 21 грудня 2007Світ
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Можливо, і сама приїде
Державний секретар США Кондоліза РАЙС переконана, що Юлія ТИМОШЕНКО буде “чудовим прем’єр-міністром”.
За інформацією прес-служби КМУ, про це К.РАЙС сказала сьогодні під час телефонної розмови з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО.
К.РАЙС привітала Ю.ТИМОШЕНКО з обранням прем’єр-міністром України.
Сторони обговорили питання двосторонніх відносин та пріоритети нового уряду, повідомляє прес-служба уряду.
“Я переконана, Ви будете чудовим прем’єр-міністром”, - сказала держсекретар США.
Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання найближчим часом зустрітися з К.РАЙС у Києві.
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