Казахстан погрожує Росії санкціями через утилізаційний збір

Про це заявила міністр у справах економічної інтеграції країни Жанар Айтжанова на "урядовій годині" в Мажилісі (нижня палата парламенту).

"РФ після вступу до СОТ ввела утилізаційний збір саме для імпортних автомобілів, дана процедура суперечить нормам СОТ. Зараз, наскільки я знаю, триває диспут в рамках СОТ, який ініційований ЄС і Японією, які зацікавлені в розширенні імпорту на територію Митного союзу", - цитує Айтжанова РІА Новости.

За її даними, для Росії зараз автомобілебудування - одна з пріоритетних галузей економіки, в Казахстані ж, за її словами, зараз виробляється 19 тисяч легкових автомобілів, крім того, в республіці налагодили виробництво автобусів і вантажівок.

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"Звичайно ж, наші нові (автомобільні) підприємства націлені на ринок Митного союзу", - зазначила міністр.

Айтжанова повідомила, що Казахстан веде переговори з РФ про те, щоб "цей утилізаційний збір або не застосовувався щодо нашого майбутнього експорту або Казахстан буде змушений застосовувати відповідні заходи щодо імпорту російських автомобілів на нашу територію".

Міністр вважає, що запровадження з казахстанської сторони утилізаційного збору - це "дуже болюче питання". "Якщо ми введемо утилізаційний збір у такому вигляді, в якому він введений в РФ, у нас просто переговори щодо вступу до СОТ зупиняться" , - констатувала Айтжанова.