Палестина вперше проголосувала в ООН

Більшість зі 193 країн-членів, присутніх у залі ГА, зустріли перше волевиявлення палестинського народу оваціями, передає ІТАР-ТАРС.

"Це важливий крок у нашому марші у напрямі до свободи, незалежності і повноправного членства в Об'єднаних Націях", - заявив на засіданні постійний спостерігач Палестини при ООН Ріяд Мансур.

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Його промова викликала різке невдоволення представника Ізраїлю, який звинуватив Палестину в спробі відвернути увагу від реальної події - обрання судді МТКЮ. За словами ізраїльського дипломата, Ізраїль, як і раніше, не розглядає Палестину як державу.

Палестина отримала статус держави-спостерігача в ООН за підсумками голосування в ГА 29 листопада 2012 року. Згідно з процедурними нормами, вона не має права голосу при розгляді резолюцій, але може брати участь у виборах суддів у міжнародні трибунали. Для того, щоб отримати повноправне членство у всесвітній організації, необхідне схвалення Ради Безпеки. У 2011 році розгляд цього питання був заблокований США.