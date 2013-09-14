Палестина призначила першого в історії посла у Ватикані

Новий дипломат є членом православної громади в Єрусалимі. Він закінчив університет в Бірмінгемі (Великобританія), де отримав освіту в галузі державного управління та міжнародних відносин, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство KAI.

На тему: У Ватикані відбувся 100-тисячний молебень проти війни у Сирії (фото)

Ісса Кассісіех був членом палестинської делегації під час переговорів зі Святим престолом, які відбулися в Рамаллі 30 січня нинішнього року.

Святий Престол підтримує відносини з Палестинською національною адміністрацією з 25 жовтня 1994 року. До теперішнього часу головою представництва ПНА при Святому престолі був тимчасовий повірений у справах, а з нинішнього року його вперше очолить посол.