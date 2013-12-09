ЗМІ: Влада Філіппін домовилася з ісламістами про поділ влади на півдні країни

Делегації уряду Філіппін та діючого в цій країні Фронту ісламського звільнення моро (ФІЗМ) домовилися в Куала-Лумпурі щодо розділення влади на півдні країни, повідомляє РІА Новости в понеділок новинний інтернет-портал GMA News.

На думку радника президента Філіппін з переговорів з повстанцями Тересіта Кінтос-Делес, укладену угоду "забезпечує досягнення істинної і дійсною автономії для Бангсаморо" - так називається автономний район, який буде створено на півдні Філіппін відповідно до підписаного урядом і ФІЗМ в жовтні минулого року рамковим угодою. У липні цього року в рамках переговорів щодо конкретизації його умов сторони вже змогли домовитися щодо розділу природних багатств острова Мінданао.

Кінтос-Делес також заявила, що підписання нової угоди послідувало після "дуже важкого раунду" переговорів.

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На Філіппінах переважно живуть християни, але на півдні більшість складають мусульмани. Конфлікт між владою і ФІЗМ, в рядах якого нараховуються 11-12 тисяч бойовиків, триває близько 40 років. Його жертвами стали понад 150 тисяч людей, при цьому він перешкоджає розробці багатих запасів корисних копалин на півдні країни. Істотний прогрес у врегулюванні між ФІЗМ і владою був досягнутий після того, як в середині 2010 року президентом Філіппін став Бенігно Акіно.

У зробленій в Куала-Лумпурі спільній заяві сторін зазначається, що як уряд, так і ФІЗМ впевнені, що зможуть підписати останнім додаткову угоду - про нормалізацію - до січня майбутнього року.

Рамкова угода передбачає створення на півдні Філіппін замість існуючого там нині Автономного району мусульманського Мінданао (АРММ) більшого за розмірами адміністративного об'єднання Бангсаморо (Bangsamoro). Відповідне законодавство має бути розроблено до 2015 року складається з 15 членів перехідної комісією та винесено на затвердження національним парламентом.