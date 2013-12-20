У російській армії з'являться бойові безпілотники
Керівництво Міноборони РФ прийняло рішення про формування рот безпілотних літальних апаратів (БЛА) у складі з'єднань видів ЗС РФ і родів військ.
Також на озброєння армії незабаром можуть надійти перспективні БЛА середньої і великої дальності, заявив у п'ятницю начальник профільного управління Генштабу генерал-майор Олександр Новіков, повідомляє РИА Новости.
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«На оснащення ЗС РФ з цього року надходять комплекси ближньої дії малої дальності. Для їх застосування міністром оборони РФ прийнято рішення про формування рот БЛА, які входять до складу з'єднань видів і родів військ», - сказав він в ефірі телеканалу «Росія 24».
Генерал додав, що в даний час в Росії ведуться розробки нових перспективних БЛА вже середньої і великої дальності, що виконують не тільки розвідувальні, а й розвідувально-ударні функції.
«У найближчій перспективі дані комплекси повинні піти на оснащення ЗС РФ», - зазначив Новіков.