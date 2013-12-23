Російським випускникам більше не вручатимуть золотих медалей

Замість звичних «медалей» учням, які показали високі результати в навчанні впродовж декількох років, видаватимуться атестати з відзнакою, повідомили РІА Новини в прес-службі Міністерства освіти та науки Росії в понеділок.

«Такі атестати будуть видаватися випускникам 11 класу, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію за освітніми програмами середньої загальної освіти і мають підсумкові оцінки «відмінно» з усіх предметів навчального плану, що вивчався на рівні середньої загальної освіти», - відзначили в прес-службі.

У відомстві пояснили, що новим законом про освіту, який набув чинності з 1 вересня 2013 року, не передбачено нагородження випускників медалями. Фактично, в останні роки наявність золотої або срібної медалей не враховуваласяся вузами і не надавала її власникові ніяких інших пільг, як це було раніше.

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«Разом з тим, органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, їх об'єднання мають право встановлювати спеціальні заохочення та інші види стимулювання для учнів, які виявили видатні здібності», - сказали в міністерстві.

У Міносвіти нагадали, що зараз опрацьовується питання про порядок обліку вузами, крім балів ЄДІ, відомостей про індивідуальні досягнення абітурієнта при прийомі до ВНЗ, в тому числі середнього балу атестата.