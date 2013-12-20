Обама накладе вето на будь-які нові санкції проти Ірану

Про це йдеться в заяві Білого дому, яку цитує Радіо Свобода.

Раніше цього тижня 26 сенаторів запропонували нові санкції проти Ірану. Вони вважають, що США мають вдатися до такого кроку, якщо Тегеран порушить проміжну ядерну угоду зі світовими державами, досягнуту в листопаді, або якщо остаточного рішення про припинення суперечливої ядерної програми Ірану не вдасться досягнути.

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Речник Білого дому Джей Карні назвав ці пропозиції непотрібними і потенційно небезпечними, бо це може негативно вплинути на переговори, які зараз ведуться з Іраном.

У четвер у Женеві фахівці з Ірану і шести світових держав відновили переговори щодо ядерної програми.

У світі непокояться, що Іран може під прикриттям заяв про мирну ядерну програму намагатися здобути ядерну зброю; Тегеран заперечує це, але доказів, яких вимагає світова спільнота, так і не надав.