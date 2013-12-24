Сенат парламенту Італії висловив довіру уряду Енріко Летти
00:51, 24 грудня 2013Світ
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Сенат парламенту Італії висловив в понеділок довіру уряду Енріко Летти, проголосувавши на підтримку "закону стабільності", який визначить бюджет країни на найближчий рік.
Сенат парламенту Італії висловив довіру уряду Енріко Летти Фото: wikimedia.org
Раніше "закон стабільності", покликаний допомогти Італії протистояти кризі і стимулювати економічне зростання країни, був схвалений у нижній палаті італійського парламенту - палаті депутатів, пише РІА Новости.
Крім одного з основних фінансових документів країни проходило також голосування по так званому закону "порятунку Риму".
Фінансовий документ, який передбачає, зокрема, скорочення орендної плати за будівлі, які займає Палата Депутатів у столиці, підтримало 340 депутатів, "проти" проголосувало 155.
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