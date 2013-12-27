На нафтовій платформі в Саудівській Аравії сталася аварія - ЗМІ

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на саудівську компанію-оператора АРАМКО, інцидент стався під час обслуговування нафтової вишки в 35 км від порту Рас аль-Хафджі (на узбережжі Перської затоки).

За даними компанії, платформа отримала серйозні пошкодження і затонула. Більшість постраждалих отримали легкі поранення і були врятовані саудівської береговою охороною. Доля трьох робітників - громадян Індії та Бангладеш - залишається невідомою, пошукові роботи тривають.

Аварія сталася на одному з найбільших у світі нафтовому родовищі Сафанія в Перській затоці. У АРАМКО запевнили, що інцидент не вплине на обсяги видобутку нафти, які становлять 1,2 млн барелів на добу.