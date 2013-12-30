У постраждалих при новому вибуху в Волгограді опіки і важкі травми

Про це повідомила міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова.

За попередніми даними Слідчого комітету, в понеділок в результаті вибуху в волгоградському тролейбусі п'ятнадцять людей постраждали і десять загинули. Вибух стався в в тролейбусі номер 15 неподалік ринку в Дзержинському районі Волгограда, вибуховою хвилею вибило скло в сусідніх будинках. В якості однієї з імовірних версій вибуху Національний антитерористичний комітет ( НАК) розглядає підрив бомби, закладеної в салоні тролейбуса, повідомляє РИА Новости.

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"Усі хворі досить важкі. Це опіки, множинні травми, мінно-вибухові поранення ... При необхідності - на борт, і відразу відправляти (в Москву)", - сказала Скворцова в ефірі телеканалу "Росія 24".

Міністр не уточнила кількість постраждалих, а також, чи знаходять лікарі в ранах металеві елементи вибухового пристрою. За її словами, в даний час постраждалих розвозять по лікарнях і оцінюють їх стан.

Вибух у тролейбусі стався наступного дня після теракту на залізничному вокзалі у Волгограді, який забрав 17 життів, ще більше 40 чоловік було поранено.