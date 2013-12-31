Стратегія 31: У Москві затримано майже 30 учасників несанкціонованої акції (фото)

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на в прес-службу ГУМВС Росії по Москві.

"Незважаючи на неодноразові попередження про те, що захід є несанкціонованим, 28 осіб, проте, зробили спробу проведення неузгодженої акції і були доставлені у відділи поліції для прийняття рішення про притягнення до відповідальності відповідно до закону", - сказав співробітник прес-служби.

Уряд Москви акцію не погодив, так як її організатори протягом року більше двох разів притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку організації або проведення публічних заходів. Прокуратура Москви направила застереження організаторам акції: Едуарду Лімонову, Володимиру Буковському, Василю Кузьміну і Лоліті Царія.

Раніше повідомлялося, що на Тріумфальній площі затримали організатора акції Едуарда Лімонова.

Довідка. Стратегія 31 - російський проект, спрямований на захист свободи мирних зібрань (стаття 31 російської конституції). Учасники проекту проводять акції 31 числа кожного місяця, в якому є 31 день. Зазвичай акції завершуються масовими затриманнями учасників.