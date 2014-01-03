Адвокати Берлусконі подали апеляцію у "справі Рубі"

Як передає РІА Новости з посиланням на італійські ЗМІ, на 480 сторінках документа захисники колишнього прем'єра вимагають зняти зі свого підзахисного всі звинувачення в проституції неповнолітніх, оскільки "цього факту не було", а головна фігурантка справи - Каріма ель-Маруг на прізвисько Рубі, завжди заперечувала наявність сексуальному зв'язку з Берлусконі.

На тему: Берлусконі впевнений, що його арешт може призвести до революції в Італії

Берлусконі визнали винним в інтимному зв'язку з ель-Маруг, яка на той момент ще не була повнолітньою. Відповідне рішення виніс суд Мілана 24 червня 2013 року, засудивши Берлусконі до семи років ув'язнення і довічно заборонивши йому займати державні пости. Сам колишній прем'єр заперечував свій зв'язок з Рубі.

Найближчим часом Берлусконі, якого позбавили статусу сенатора, може знову постати перед судом у зв'язку з цією справою, його звинувачують у підкупі свідків. Разом з Берлусконі перед судом постануть вже як обвинувачені його адвокати Нікколо Гедіні і П'єро Лонго. У рамках слідства можуть бути арештовані рахунки колишнього прем'єра, з яких він міг знімати гроші, щоб розплатитися з повіями.

ЗМІ назвали новий розгляд процесом "Рубі- 3". В рамках "справи Рубі- 2" трьох спільників екс -прем'єра визнано винними в сприянні проституції .