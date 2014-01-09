Британця, який зіпсував портрет Єлизавети II, визнано винним

У червні минулого року 42-річний Харріс за допомогою балончика з фарбою написав на портреті королеви, який виставлявся в Вестмінстерському абатстві, слово Help ("Допоможіть"), пише РІА Новости. Робота пензля Ральфа Хейманса була куплена абатством за 160 тисяч фунтів стерлінгів, її реставрація оцінена в 7,3 тисячі фунтів.

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У своїй заключній промові в суді лондонського району Саутуорк зловмисник заявив, що хотів привернути увагу громадськості до "соціальної катастрофи" батьків, яким не дають бачитися з дітьми.

"Втрата дітей для мене стала втратою, біль від якої не проходить. Я вважаю, що заборона на спілкування з дітьми є злочином на грунті ненависті та порушенням фундаментальних прав дітей", - сказав він.

Тим часом організація "Батьки за справедливість" (Fathers4Justice) раніше заявила, що не санкціонувала дії Харріса.

Вирок Тіму Харрису оповістить 5 лютого.