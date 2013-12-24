Британська королева посмертно помилувала знаменитого вченого-дешифрувальника

Королева Великобританії Єлизавета II посмертно помилувала засудженого 60 років тому за гомосексуалізм британського математика Алана Тюрінга, який розкрив у роки Другої світової війни загадку німецьких шифрувальних машин серії Enigma, повідомляє РИА Новости з посиланням на Daily Telegraph.

За оцінками істориків, робота британських дешифрувальників на чолі з Тюрінгом допомогла наблизити закінчення війни і зберегти безліч людських життів.

Доля самого Тюрінга після війни склалася трагічно - в 1952 році він був засуджений за нетрадиційну сексуальну орієнтацію, за яку у Великобританії тоді карали. До Тюрінгу застосували хімічну кастрацію. Два роки по тому 41-річний математик покінчив з собою, так і не отримавши визнання і винагороди за внесок у перемогу над Німеччиною.

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У вівторок королева Великобританії скористалася королівської прерогативою помилування (Royal Prerogative of Mercy). Як відзначає видання, королівське помилування є вкрай рідкісним явищем у Великобританії. Зазвичай таке рішення приймається, якщо людина був визнана невинною і надійшло відповідне прохання від члена її сім'ї. Як зазначив представник міністерства юстиції, жодне з цих вимог не було виконано, що відображає винятковий характер заслуг помилуваних.

Королева ухвалила відповідне рішення за клопотанням міністра юстиції Кірса ​​Грейлінга, якому передувала чергова громадська кампанія з вимогою помилування, в якій брали участь багато видатних вчених та громадських діячів, в тому числі фізик Стівен Хокінг. Попередні кампанії не приводили до бажаного результату - торік, коли більше 21 тисячі осіб підписали електронну петицію на користь помилування Тюрінга на сайті канцелярії британського прем'єра, парламент країни відмовився помилувати засудженого.