В Єрусалимі почалася церемонія прощання з Аріелем Шароном (фото)

Державна церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром Аріелем Шароном почалася в понеділок біля будівлі ізраїльського парламенту в Єрусалимі за участю перших осіб єврейської держави та делегацій з двох десятків країн, повідомляє РИА Новости.

Закриту труну, задрапіровану в біло-блакитне полотнище національного прапору, встановлено на площі біля Кнесету, куди напередодні безперервним потоком йшли тисячі ізраїльтян, які побажали віддати останні почесті одному з найвідоміших воєначальників і політичних діячів в історії Ізраїлю.

Гостей, приймаючи співчуття, зустрічали сини Шарона Гілад і Омрі. Сама церемонія почалася з хвилини мовчання та поминальної молитви у виконанні військових равинів. Після них виступатимуть президент Ізраїлю Шимон Перес, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, спікер Кнесету Юлій Едельштейн. Серед іноземних гостей - спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін, віце-президент США Джо Байден, спеціальний представник близькосхідного «квартету» екс-прем'єр Великобританії Тоні Блер.

На тему: Аріеля Шарона поховають на сімейній фермі «Шикмім»

Похорон Шарона відбудеться в другій половині дня на сімейній фермі. Колишній прем'єр-міністр буде похований поруч з могилою його дружини Лілі. Дорогою з Єрусалиму на ферму похоронний кортеж зробить зупинку в містечку Латрун, де відбудеться військова церемонія за участю керівництва генштабу. У Латрун розташований старий британський форт, під стінами якого Шарон отримав своє перше поранення під час першої арабо-ізраїльської війни 1948-1949 років.