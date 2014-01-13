Казахстан розраховує вступити до СОТ до кінця року

Про це повідомив у понеділок віце-міністр економіки і бюджетного планування Тимур Жаксилика.

«Активні переговорні процеси у нас ведуться вже багато років, і ми на завершальному етапі знаходимося. Ми вважаємо, що протягом цього року є всі можливості завершити переговори і вступити до СОТ», - сказав Жаксилика на брифінгу в Астані.

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Він нагадав, що вступ до СОТ «на увазі під собою чотири переговорні треку - це двосторонні переговори по товарах, по послугах, по сільському господарству і з системних питань».

«На сьогоднішній день переговори по товарах, по послугах, з системних питань, по сільському господарству практично завершені. Залишилися два питання, пов'язані з тарифною гармонізацією при вступі Казахстану до СОТ і з місцевим змістом», - сказав Жаксилика.

За його словами, ці питання також близькі до завершення. «У нас є розуміння з нашими країнами - учасниками переговорів про те, в якому напрямку вони будуть вирішуватися», - зазначив віце-міністр.