Аріеля Шарона поховали на його фермі поруч із дружиною

Колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона поховали з військовими почестями на його фермі поруч з могилою дружини.

Про це повідомляє РИА Новости.

Труну, доставлену на армійській вантажівці з Єрусалиму, несли на руках і опустили в могилу вісім ізраїльських генералів під читання поминальної молитви, в тому числі синами покійного - Гіладом і Омрі.

Померлого 11 січня Шарона поховано поруч з могилою дружини Лілі, згідно з його заповітом і всупереч традиції ховати керівників Ізраїлю на єрусалимської горі Герцля, де розташоване національне меморіальне кладовище.

Похованню на фермі «Шикмім» («Платани») на півдні країни передувало дводенне всенародне прощання. У неділю до труни, встановленої біля будівлі парламенту в Єрусалимі, був відкритий доступ широкої публіки. Сьогодні там же пройшла державна траурна церемонія за участю політичного керівництва країни і зарубіжних делегацій.