ЗМІ: За попередніми даними 95% єгиптян підтримали проект нової конституції

"За" проголосували понад 95% учасників референдуму", - повідомила 16 січня газета" Аль-Ахрам ".

"Явка перевищила 55%, а рівень схвалення проекту конституції, ймовірно, перевищив 95%", - наводить видання заяву представника МВС Єгипту. Він підбивав попередні підсумки підрахунку голосів станом на 21:00 середи, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Офіційні підсумки референдуму, як очікується, будуть оголошені через 72 години після його завершення. Вже відомо, що в перший день плебісциту в ньому взяли участь понад 50% виборців із більш 53 млн єгиптян, наділених правом голосу.

Конституційний референдум стане першим практичним кроком у рамках "дорожньої карти", розробленої військовими після усунення Мухаммеда Мурсі з поста президента, яке відбулося 3 липня.

За плебісцитом повинні послідувати парламентські і президентські вибори. Дію колишньої конституції, прийнятої під час правління ісламістів в грудні 2012 року і викликала багато суперечок у суспільстві, армія припинила після скинення екс-глави держави і розпуску парламенту.