Через щільний дим в Пекіні не видно хмарочосів, автостради перекриті (фото)

Через смог у Пекіні вранці 16 січня закрилися автомобільні дороги. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на китайське інформагентство «Сіньхуа», перекриті автостради в напрямку Шанхаю, Харбіна і Пінгу, а також траса Дацин-Гуанчжоу.

Смог почав збиратися в місті в середу, 15 січня, протягом ночі його щільність продовжувала зростати. Через щільний дим на вулицях не видно хмарочосів, повідомляє агентство з посиланням на очевидців.

Як повідомили в пекінському департаменті з охорони навколишнього середовища, очікується, що вдень 16 січня видимість в місті буде нижче п'ятисот метрів. Рівень забруднення досяг «жовтої» позначки, тобто другої з чотирьох за китайською шкалою.

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Високий рівень забрудненості повітря є постійною проблемою для Пекіна. Щоб знизити обсяг вихлопів, міська влада ввела обмеження на використання автомобілів в будні дні. Крім того, вони намагаються припиняти роботу розташованих поблизу заводів. Хоча вважається, що основною причиною забруднення є автомобільні та промислові вихлопи, в кінці 2013 року влада китайської столиці також розпорядилася закрити сотні вуличних шашличних.