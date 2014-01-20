Норвегія планує будівництво криголаму для дослідження Арктики

Будівництво надсучасного норвезького криголама "Кронпринц Хокон", чиїм основним завданням має стати дослідження арктичних широт, завершиться у 2016 році. Про це заявила міністр рибного господарства країни фьордів Елізабет Аспакер, виступаючи в понеділок на відкритті міжнародної конференції "Арктичні рубежі" у норвезькому Тромсе, передає ИТАР-ТАСС.

Для Норвегії це найбільше в її історії вкладення коштів у морський дослідний проект. Новий криголам дозволить не тільки вести моніторинг екологічної обстановки в Арктиці, але і продовжувати розвідку вуглеводневих ресурсів у високих широтах, - підкреслила міністр.

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Як зазначила Аспакер, контракт на будівництво стометрового судна, розрахованого на півторамісячне автономне плавання, був укладений з найбільшим суднобудівником Італії - компанією Fincantieri. Вартість будівництва криголама, спроектованого британською Rolls-Royce Marine, повинна скласти 1,4 млрд крон ($227 млн). За втілення проекту в життя відповідає норвезький Інститут морських досліджень у Бергені.

Після завершення будівництва на генуезькій судноверфі судно буде передано Норвезького полярного інституту і, як очікується, здійснить своє перше арктичне плавання у 2017 році.

"Кронпринц Хокон", названий на честь спадкоємця норвезького престолу, повинен стати одним з найбільш високотехнологічних криголамів у світі. Він буде побудований з урахуванням суворих екологічних стандартів, щоб чинити мінімальний вплив на навколишнє середовище під час плавання.