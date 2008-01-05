Опозиція повідомляє про порушення на виборах президента Грузії

У Грузії опозиція повідомляє про порушення в ході президентських виборів.

За даними виборчих штабів опозиційних кандидатів, деякі спостерігачі від партій не змогли потрапити на дільниці. У одному з сіл Цагерського району на заході Грузії виборці голосували без документів. У Тбілісі одні і ті ж виборці проголосували відразу на декількох дільницях. Повідомляється також про напад на активістів штабу кандидата від об`єднаної опозиції Левана Гачечиладзе.

У Центрвиборчкомі Грузії спростували інформацію про серйозні порушення.

На пост глави держави претендують 7 кандидатів.

Радіо Свобода