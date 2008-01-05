Опозиція повідомляє про порушення на виборах президента Грузії
12:46, 05 січня 2008Світ
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ЦВК каже, нічого серйозного
У Грузії опозиція повідомляє про порушення в ході президентських виборів.
За даними виборчих штабів опозиційних кандидатів, деякі спостерігачі від партій не змогли потрапити на дільниці. У одному з сіл Цагерського району на заході Грузії виборці голосували без документів. У Тбілісі одні і ті ж виборці проголосували відразу на декількох дільницях. Повідомляється також про напад на активістів штабу кандидата від об`єднаної опозиції Левана Гачечиладзе.
У Центрвиборчкомі Грузії спростували інформацію про серйозні порушення.
На пост глави держави претендують 7 кандидатів.
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