Навіщо Буш їде на Близький Схід
03:10, 06 січня 2008Світ
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Президент США зробить особливий акцент
Президент США Джордж Буш заявив, що головна мета його майбутньої поїздки по Близькому Сходу - активізувати ізраїльсько-палестинські мирні переговори і зробити особливий акцент на іранській загрозі.
В ході 8-денного турне, що починається у вівторок, Буш відвідає Ізраїль - вперше як президент.
Потім у програмі поїздки - візити на Західний берег Йордана, до Кувейту, Бахрейну, Об`єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії і Єгипту.
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