Навіщо Буш їде на Близький Схід

Президент США Джордж Буш заявив, що головна мета його майбутньої поїздки по Близькому Сходу - активізувати ізраїльсько-палестинські мирні переговори і зробити особливий акцент на іранській загрозі.

В ході 8-денного турне, що починається у вівторок, Буш відвідає Ізраїль - вперше як президент.

Потім у програмі поїздки - візити на Західний берег Йордана, до Кувейту, Бахрейну, Об`єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії і Єгипту.

Радіо Свобода