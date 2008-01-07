США прагнуть розширити повноваження армії та ЦРУ в Пакистані

Сполучені Штати хочуть розширити повноваження армії і Центрального розвідувального управління (ЦРУ) в Пакистані. Ця ідея з`явилася після того, як дані розвідки показали, що терористичні угруповання "Аль Каїда" і "Талібан" будуть нарощувати свої зусилля для дестабілізації ситуації в країні, передає Reuters з посиланням на американські ЗМІ, які цитують анонімні джерела в адміністрації США.

За повідомленнями американських ЗМІ, це питання вже обговорювалося на спеціальній зустрічі віце-президента США Діка Чейні, держсекретаря Кондолізи Райс і ключових радників президента США з національної безпеки. Вашингтон стурбований тим, що екстремісти, для яких головним об`єктом певний час залишався Афганістан, можуть переключити увагу на сусідній Пакистан, який має ядерну зброю.

Напруженість в Пакистані посилилася останнім часом після вбивства лідера опозиції Беназір Бхутто. Виборча комісія Пакистану ухвалила перенести парламентські вибори з 8 січня на 18 лютого 2008 р.