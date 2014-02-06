Загиблих при захопленні заручників в московській школі нагородили орденами мужності

Про це йдеться в указі №57, який розмішено на сайті президента РФ Володимира Путіна.

"Нагороди присуджені за мужність і самовідданість, проявлені при виконанні службового та громадянського обов'язку під час трагедії 3 лютого в школі №263 міста Москви", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 3 лютого в Москві старшокласник прийшов в школу зі зброєю. Охоронець не зміг зупинити хлопця і той попрямував до кабінету біології, де перебували учні 10-го класу. По дорозі юнак поранив вчителя Андрія Кириленка, який пізніше помер. Коли в школу приїхали співробітники поліції, хлопець відкрив по ним вогонь, поранивши одного з них і убивши другого, Сергія Бушуєва.