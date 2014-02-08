У Японії майже 90 осіб постраждали в результаті сильного снігопаду

Як передає РІА «Новости» за даними телеканалу NHK, у шести префектурах регіону Канто, у який входить також столичний округ, унаслідок снігопаду травми дістали 89 осіб. Найбільше потерпілих - у префектурі Саїтама - 23 людини. У Токіо травмовано 15 осіб.

Раніше національне Метеорологічне агентство Японії оприлюднило перше за останнє 13 років попередження для всіх 23 районів Токіо. Як зазначає агентство Кіодо, у низці округів припинено рух швидкісних поїздів, скасовано деякі внутрішні рейси.

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Окрім цього, деякі виші країни оголосили про перенесення вступних іспитів на новий навчальний рік, що починається в Японії 1 квітня 2014 року.

Згідно з прогнозом метеорологів, сильний снігопад у Токіо й інших районах може тривати до вечора неділі. Не виключається, що висота снігового покриву може сягнути 50 сантиметрів. На даний час у низці районів спостерігається до 10 сантиметрів снігу. Напередодні сильний снігопад пройшов також в іншому великому мегаполісі Японії - місті Осака.