Вісім осіб загинуло, дванадцять поранено в результаті збройного нападу в Пакистані

Як повідомляє Франс Прес з посиланням на місцеву владу, група невідомих озброєних людей вчинила напад на будинок одного з цілителів, який приймав місцевих жителів, в районі Балда на заході Карачі.

«Шестеро озброєних людей на трьох мотоциклах увірвалися в будинок і відкрили безладну стрілянину. Щонайменше, вісім людей загинули, 12 отримали поранення», - заявив агентству представник поліції Ірфан Балох.

За його словами, серед загиблих була восьмирічна дівчинка. Повідомляється, що серед поранених також є жінки і діти.

За даними правоохоронних органів, жодне з терористичних угрупувань поки не взяло відповідальності за напад.

Як повідомляє телеканал NDTV, представники ісламістського руху ”Техрік-і - Талібан Пакистан” (ТТП) заявили, що не мають відношення до цієї події.