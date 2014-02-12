Жителі китайського села розгромили фабрику, що забруднювала повітря

У селі Баха тривають арешти ймовірних учасників нападу на поліцейський відділок, що стався 7 лютого. Влада вже упізнала 16 підозрюваних, передає Лента.ру з посиланням на «Сіньхуа».

7 лютого у поліцейському управлінні зібралися близько 100 людей, які вимагали відпустити кількох затриманих за напад на фабрику, що стався раніше. Акція незабаром переросла в зіткнення з поліцією, в якому постраждали двоє співробітників правоохоронних органів і принаймні один учасник протестів.

Напад на фабрику стався за кілька днів до бійки перед відділком, 3 лютого. Приводом для початку заворушень, за словами місцевих жителів, стала відмова керівника підприємства зустрітися з ними. У відповідь невідомі розгромили машини біля заводу, частину його обладнання, офісні приміщення і гуртожитки.

Жителі села Баха незадоволені фабрикою, на якій виробляють металеві конструкції, оскільки вона впродовж 14 років забруднювала повітря і воду в околицях. Селяни скаржилися, що через це не можуть продавати рис та інші продукти сільського господарства.

За даними «Сіньхуа», в жовтні 2013 року місцева влада заборонила роботу фабрики. Протягом року планується перенести підприємство на інше місце. Тим часом жителі села повідомили Associated Press, що фабрика продовжувала працювати аж до 31 січня.

Китаю все частіше доводиться стикатися з серйозними екологічними проблемами через промисловість, що бурхливо розвивається. Між тим зазвичай протести захисників природи проходять в містах економічно розвиненого узбережжя країни, де діє багато фабрик. Сільські жителі до цього часу рідко влаштовували акції протесту.